الطقس القاسي يمنع قادة حزب البديل لألمانيا من حضور تنصيب ترامب مباشرة

سافر ممثلا الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" إلى واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، ولكنهم اضطرا لمتابعة الحدث عن بُعد عبر الفيديو.

مجموعة الحزب البرلمانية، من بين الآلاف الذين تم تقييدهم في منطقة مشاهدة تبعد حوالي كيلومترين عن مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال كروبالا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "للأسف، الطقس البارد بشكل استثنائي لم يسمح لي بمشاهدة التنصيب من مقعدي في المدرجات".

وبسبب الطقس القاسي، نقل المنظمون مراسم أداء اليمين من خارج مبنى الكابيتول إلى داخله، مما قلص عدد الحضور.

وخلال الزيارة، قال كروبالا إنه التقى ممثلين عن الأعمال التجارية وأعضاء في الكونجرس ودبلوماسيين.

وفي الوقت نفسه، قالت فون شتورش إنها التقت شخصيات بارزة من دائرة ترامب الداخلية، بما في ذلك دونالد ترامب الابن وستيف بانون، الاستراتيجي السابق للحملة الذي يعرف بآرائه اليمينية المتطرفة.



ووصفت فون شتورش الرحلة إلى واشنطن بأنها "مفيدة 100%"، وأضافت أن الجمهوريين يعرفون أن "البديل من أجل ألمانيا" هو شريكهم في ألمانيا.