أبو بكر القاضي: 950 طبيب سجلوا أسماءهم للتطوع لعلاج مصابي غزة منذ وقف إطلاق النار

قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، إن لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء تعمل على إعداد قافلة مساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تتضمن مستلزمات طبية ومساعدات إنسانية وغذائية، مشيرا إلى أن اللجنة فتحت باب التبرع أمام الراغبين في دعم الشعب الفلسطيني من جميع فئات الشعب المصري.

وأضاف القاضي لـ"الشروق"، أن النقابة أعادت فتح باب تسجيل الأطباء الراغبين في التطوع لعلاج الجرحى ومصابي العدوان الإسرائيلي، استعدادا لإعداد قوائم بالتخصصات المطلوبة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، لافتا إلى أن هناك 950 سجلوا أسماءهم حتى الآن منذ إعادة فتح باب التطوع، هذا بالإضافة إلى وجود أكثر من ألفي طبيب كانوا قد سجلوا أسماءهم الفترة الماضية.

وأشار إلى أن لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء تقوم بدفع الإيجار السكني لـ 300 أسرة فلسطينية تعيش في مصر، وتقدم لبعضهم مساعدات مالية، ومساعدات طبية.



