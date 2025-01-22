إدارة ترامب تعلق خطط سفر آلاف اللاجئين إلى الولايات المتحدة

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ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطط سفر اللاجئين الذين تم السماح لهم بالفعل بالعودة والاستقرار في الولايات المتحدة.

وهناك حاليا آلاف اللاجئين العالقين في بقاع مختلفة من العالم.

وكان التعليق إثر أمر تنفيذي وقعه الرئيس ترامب أمس الأول الاثنين.

وترك الأمر التنفيذي الاحتمال مفتوحا أمام السماح للأشخاص الذين خضعوا لعملية طويلة كلاجئين بدخول أمريكا، ومن حجزوا رحلات طيران قبل موعد نهائي يحل في 27 يناير، بالدخول في اللحظة الأخيرة.

لكن الوكالة الأمريكية التي تشرف على التعامل مع طلبات اللاجئين والوصول قالت لطاقم العمل والأشخاص المعنيين إنه "تم تعليق وصول اللاجئين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر"، في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم.