سنغافورة تتخذ أول خطوة رئيسية لإجراء انتخابات 2025

قال رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونج، اليوم الأربعاء، إنه قام بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الحدود الانتخابية، في إشارة إلى أن الحكومة قد تدعو إلى إجراء انتخابات محلية مبكرة في الدولة المدينة الواقعة بجنوب شرق آسيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأربعاء، عن إدارة الانتخابات قولها في بيان لها، إن رئيس الوزراء وجه بمراجعة سجل الناخبين قبل حلول الأول من أبريل المقبل.

وذكر وونج في منشور منفصل على منصة "فيسبوك"، إن اللجنة المشكلة ستقدم له توصيات فيما بعد، "في الوقت المناسب". وعادة ما يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات بعد ما يتراوح بين شهرين وأربعة أشهر بعد ذلك.

ويتعين على سنغافورة إجراء الانتخابات بحلول نوفمبر المقبل، فيما سيكون أول اختبار انتخابي لوونج /52 عاما/، منذ توليه منصبه من لي هسين لونج في مايو من العام الماضي.