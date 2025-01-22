أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن تنظيم فعالية "ليالي الفيلم السعودي في الهند"، خلال الفترة من 31 يناير إلى 5 فبراير 2025، لتستكمل بذلك الهئة جولاتها بعد إقامة فعاليات سابقة للأفلام السعودية في المغرب وأستراليا والصين.

تهدف المبادرة إلى دعم المواهب السعودية المحلية، وتسليط الضوء على الإبداع السينمائي الوطني عالميًا، إضافة إلى تعزيز التعاون الثقافي وتبادل الخبرات المتنوعة.

تُفتتح الفعالية في المتحف الوطني للسينما الهندية بمدينة مومباي، ومن ثم تنتقل العروض إلى مدينتي دلهي وحيدر آباد، وتتضمن الفعالية عرض مجموعة من الأفلام السعودية الطويلة والقصيرة، يليها جلسات نقاشية مع صُنّاع الأفلام والمواهب المشاركة.

وتشمل قائمة الأفلام التي ستُعرض في الهند، فيلم "أحلام العصر" للمخرج فارس قدس، وفيلم "عبد" للمخرج منصور أسد، بجانب الفيلمين القصيرين "حياة مشنية" للمخرج سعد طحيطح، و"الحافة" للمخرج أحمد القثمي.