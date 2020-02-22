وزراء مالية مجموعة الـ20 يناقشون مسار إصلاح النظام الضريبي الدولي بالرياض

ناقش وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، قواعد فرض ضريبة دولية على الشركات، وذلك في محادثات عقدت بالعاصمة السعودية الرياض اليوم السبت وتستمر لمدة يومين.

ودعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى يقين ضريبي عالمي.

وقال منوشين في الرياض اليوم السبت: "لا يمكن أن يكون لدينا اقتصاد عالمي ذات نظم ضريبية وطنية محتلفة تتضارب مع بعضها البعض".

ومن ناحية أخرى شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على الحاجة إلى إصلاح النظام الضريبي الدولي.

وقال: "اليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معا لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليا للشفافية الضريبية".

وأضاف في ندوة بشأن أولويات الضريبة الدولية على هامش اجتماع مجموعة العشرين أن هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب.

وقال إن الرقمنة تؤثر تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، حيث أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول دون وجود مادي وبالتالي دون وجود ضريبي، وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.