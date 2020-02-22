الرئيس الفرنسي يفتتح المعرض الزراعي الدولي في باريس

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت المعرض الزراعي الدولي في العاصمة باريس، ورد على أسئلة وجهها له مزارعون ومواطنون.

ووجه ماكرون حديثه إلى ممثلين عن روابط مزارعين، قائلا:" نقف خلف زراعتنا ومزارعينا" وقال إن الأعمال الموجهة ضد المزارعين ليس لها ما يبررها، مؤكدا ضرورة أن تكون الزراعة في بؤرة عمليات التحديث.

وأبدى الرئيس الفرنسي، الذي انتقد الهجوم على مهنة الزراعة، موقفا منفتحا حيال إجراء حوار مع حركة "أصحاب السترات الصفراء"، كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، وأوضح ماكرون أنه سيستقبل مجموعة ممثلين عن الحركة.

وبحسب تقرير (أ.ف.ب)، قال ماكرون: "سنأخذ ساعة من الوقت لنتناقش".

وكانت امرأة سألت ماكرون في وقت سابق عن السبب وراء عدم توجيهه دعوى حتى الآن لممثلين عن الحركة للقدوم إلى قصر الإليزيه.

وتتظاهر الحركة منذ أكثر من عام ضد السياسة الإصلاحية لماكرون الذي بدأ حوارا قوميا واسعا مع المواطنين بسبب مظاهرات "السترات الصفراء".