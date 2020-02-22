بريطانيا تبدأ إصدار جواز سفر جديد باللون الأزرق بعد «بريكست» في مارس المقبل

تبدأ الحكومة البريطانية اليوم السبت فى إصدار أول جواز سفر بريطاني باللون الازرق منذ 30 عامًا خلال شهر مارس المقبل للاحتفال بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يتم استبدال جواز السفر الأحمر الداكن الذي يتم تداوله في معظم دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1998 إلى اَخر باللون الأزرق.

من جانبها، رحبت وزيرة الخارجية البريطانية بريتي باتيل بتحويل جواز السفر إلى الأزرق، لكن داعمي الاتحاد الأوروبي والسياسيين القوميين في شمال أيرلندا توقعوا أن الجوازات الجديدة من شأنها إبطاء مسار دخول البريطانيين للمطارات والموانئ الأوروبية.

وقالت باتيل إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعطى المملكة المتحدة فرصة فريدة لصياغة مسار جديد في العالم، ومكّن من العودة إلى التصميم الأزرق والذهبي المميز"، موضحة أن جواز السفر البريطاني مرتبط بالهوية البريطانية،كما أنها مترقبة لاستخدامه في السفر.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في ديسمبر 2017، أن جواز السفر الأزرق سيعود وجميع جوازات السفر الصادرة حديثًا ستكون زرقاء اللون وسيتم إصدارها إلى جانب جوازات السفر حمراء اللون التي ستظل صالحة للسفر حتى تنتهي صلاحيتها ليتم تجديديها بالأزرق والذهبي.