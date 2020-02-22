ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران إلى 5 أشخاص

قال رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 28 شخصا، فيما توفي 5 أشخاص بسبب الفيروس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا" اليوم السبت، عن كيانوش جهانبور قوله: حتى الآن، تم اختبار 785 شخصا من المشتبه بهم بالإصابة بفيروس كورونا من بين آلاف الأشخاص الذين راجعوا المستشفيات والمراكز الصحية، وخلال يوم أمس تم التشخيص المؤكد لـ10 أشخاص أصيبوا بالفيروس وبالتالي يصل مجموع الإصابات على مستوى البلاد إلى 28 شخصا.

وقال جهانبور: "من بين المرضى العشرة الذي تم تشخيص إصابتهم حديثا، كان ثمانية منهم من مدينة قم، والاثنان الآخران كانا قد نقلا من قم إلى طهران للعلاج".

وأضاف المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا، أن الحالات الـ18 السابقة التي تم تحديد إصابتها حتى يوم أمس، هي إصابتان في محافظة جيلان شمال إيران وأربع حالات في طهران و12 حالة في مدينة قم، لذلك فإن معظم الحالات التي تم تحديدها حتى الآن وثبت إصابتها بفيروس كورونا الجديد من أهالي مدينة قم أو سافروا إلى قم خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وحث المسؤول الإيراني، المواطنين على عدم السفر إلى المدن التي ظهر فيها الفيروس، وخاصة مدينة قم، والالتزام بالتوصيات الصحية للجهات الصحية خاصة النظافة الشخصية.