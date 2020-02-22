 اليابان تسجل أول إصابة بكورونا بعد السماح بمغادرة ركاب السفينة دياموند برنسيس - بوابة الشروق
السبت 22 فبراير 2020 11:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

اليابان تسجل أول إصابة بكورونا بعد السماح بمغادرة ركاب السفينة دياموند برنسيس

سفينة دايموند برنسيس
سفينة دايموند برنسيس
(د ب أ)
نشر فى : السبت 22 فبراير 2020 - 10:41 م | آخر تحديث : السبت 22 فبراير 2020 - 10:41 م

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم السبت أنه تم التأكد من إصابة امرأة من ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي، بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أظهرت الاختبارات عدم إصابتها بالفيروس في بادئ الأمر.

وتم السماح للمرأة (60 عاما) بمغادرة السفينة يوم الأربعاء بعد خضوعها للحجر الصحي لمدة أسبوعين، إلى جانب مئات من الركاب الآخرين الذين أثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس .

وأوضحت الهيئة أنه كان قد تم التأكد من عدم إصابة المرأة اليابانية ، وهي من مقاطعة توتشيجي، بالفيروس في 14 فبراير.

وسمحت حكومة طوكيو للركاب بالمغادرة باستخدام وسائل النقل العام، في قرار انتقده الخبراء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك