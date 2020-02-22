اليابان تسجل أول إصابة بكورونا بعد السماح بمغادرة ركاب السفينة دياموند برنسيس

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم السبت أنه تم التأكد من إصابة امرأة من ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي، بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أظهرت الاختبارات عدم إصابتها بالفيروس في بادئ الأمر.

وتم السماح للمرأة (60 عاما) بمغادرة السفينة يوم الأربعاء بعد خضوعها للحجر الصحي لمدة أسبوعين، إلى جانب مئات من الركاب الآخرين الذين أثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس .

وأوضحت الهيئة أنه كان قد تم التأكد من عدم إصابة المرأة اليابانية ، وهي من مقاطعة توتشيجي، بالفيروس في 14 فبراير.

وسمحت حكومة طوكيو للركاب بالمغادرة باستخدام وسائل النقل العام، في قرار انتقده الخبراء.