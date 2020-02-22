وصول ركاب من سفينة «دايموند برنسيس» الموبوءة بفيروس كورونا إلى برلين

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وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، عدد من ركاب سفينة "دايموند برنسيس" السياحية، التي خضعت للحجر الصحي لمدة أسبوعين في ميناء يوكوهاما الياباني بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الركاب وصلوا صباح اليوم السبت على متن طائرة إيطالية حطت في الجزء العسكري من مطار تيجل ببرلين.

وخضع الركاب لفحص طبي فور وصولهم، ومن المقرر- بحسب بيانات سلطات- عزل العائدين في منازلهم لمدة أسبوعين.

وقالت وزيرة الصحة في ولاية برلين، ديليك كاليسي، أول أمس الخميس، إن الاختبارات المسبقة التي خضع لها العائدون للكشف عن فيروس كورونا الجديد جاءت سلبية.

وأصيب مئات الركاب على متن السفينة بفيروس "كوفيد-19"، وتم نقلهم إلى مستشفيات، حيث لقي اثنان حتفهما. وغادر 970 راكبا كانت نتائج فحوصهم سلبية السفينة عقب انتهاء فترة الحجر الصحي.