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وزراء صحة أفارقة يبحثون الاستعداد لفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 22 فبراير 2020 - 2:54 م | آخر تحديث : السبت 22 فبراير 2020 - 2:54 م

يلتقي وزراء صحة أفارقة في إثيوبيا اليوم السبت لبحث استراتيجية، يمكن من خلالها أن تستعد قارتهم لفيروس كورونا الجديد وتواجهه.

ولدى إفريقيا فقط حالة مؤكدة حتى الآن في مصر، لكن يقول خبراء إن مخاطر المرض الذي ينتشر في القارة كبيرة للغاية، بسبب الصلات الوثيقة بين أفريقيا والصين بالإضافة إلى المنظومة الصحية الضعيفة في الكثير من الدول الأفريقية.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس للمشاركين في الاجتماع في أديس أبابا، طبقا لنسخة من تصريحاته "آمل أن يساعدنا هذا الاجتماع في التوحد معا كقارة في التصدي بقوة لهذا الفيروس".

وأشار إلى أن "سبب القلق" هو أن أجهزة دعم التنفس ، التي تُستخدم لتوفير الرعاية المركزة للمرضى المصابين بفيروس كورونا ،"غير كافية في الكثير من الدول الأفريقية".

وأضاف: "مازال أكبر مصدر قلق لنا هو احتمال أن ينتشر فيروس كوفيد-19 في دول بها منظومة صحية ضعيفة. إننا نعمل بشكل جاد لإعداد الدول في أفريقيا لاحتمال وصول الفيروس".

ويحضر اجتماع اليوم السبت وزراء صحة من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى شركاء.

وذكر الاتحاد الأفريقي، الذي يستضيف الاجتماع أن هدفه هو أن يوافق الوزراء على "استراتيجية قارية للاستعداد بشكل أفضل ومواجهة أي حالات جديدة للفيروس وأتخاذ " توجه مشترك" لاستقبال الطلاب والمواطنين الأفارقة الذين يرغبون في العودة من الصين"


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