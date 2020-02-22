ألمانيا: 3000 شخص يتظاهرون احتجاجا على التحريض وازدراء الإنسان

تظاهر نحو 3000 شخص اليوم السبت في مدينة هاناو الألمانية احتجاجا على التحريض وازدراء الإنسان وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع في المدينة ليلة الأربعاء/الخميس الماضي وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها:" هل يجب أولا حدوث القتل حتى تغضبوا؟" و"حقوق الإنسان بدلا من أناس يمينيين".

وكان منظمو المظاهرة يتوقعون أن يبلغ عدد المشاركين فيها 2000 شخص، وانطلقت المظاهرة من ميدان الحرية وسط المدينة إلى الموقعين اللذين شهدا الهجوم.

ووضع جيم أوزديمير، الزعيم الأسبق لحزب الخضر، شمعة من أجل ضحايا الهجوم، وقال إن من الصعب إيجاد كلمات، وأعرب عن أمله في أن يذهب هذا العام " إلى التاريخ بوصفه العام الذي تصدت فيه الجمهورية بجد للتطرف اليميني".

وجرى أمس الجمعة وأول أمس الخميس تنظيم العديد من المسيرات ومراسم التأبين لضحايا الهجوم.

وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أول أمس الخميس خلال مراسم تأبين للضحايا في هاناو: "اليوم حانت ساعة لابد أن نظهر فيها أننا نقف معا كمجتمع، ولن ندع أحدا يرهبنا، ولن نتفرق عن بعضنا".

يُذكر أن قناصا ألمانيا يدعى توبياس آر. (43 عاما) قتل بالرصاص ليلة الأربعاء/الخميس الماضية 9 أفراد، أغلبهم من أصول أجنبية، وذلك داخل مقهيين بهاناو. كما قتل والدته (72 عاما) ثم انتحر.