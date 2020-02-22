مفوض أوروبي سابق: المفوضية الأوروبية الجديدة تهمل السياسة الصناعية

اتهم المفوض الأوروبي السابق جونتر أوتينجر، رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين بإهمال السياسة الصناعية.

وقال أوتينجر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في شتوتجارت: "هناك غياب لموضوع السياسة الاقتصادية والسياسة الصناعية والقدرة على المنافسة... حماية المناخ والثورة الرقمية محوران صائبان، لكن المحور الثالث يجب أن يكون فرص العمل والاقتصاد والقوة الاقتصادية".

يُذكر أن أوتينجر شغل منصب المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة منذ عام 2010 حتى عام 2014، ثم مفوض الشؤون الرقمية حتى عام 2016، وأخيرا مفوض شؤون الموازنة قبل خروجه من تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة.

ويعمل السياسي، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، حاليا خبيرا مستقلا في الشؤون السياسية والاقتصادية.

وفي إشارة إلى تولي ألمانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام، طالب أوتينجر الحكومة الألمانية بتكثيف اهتمامها بالسياسة الأوروبية، وقال: "السياسة الألمانية متذبذبة. السياسة الألمانية تناقش حاليا قضايا ألمانية بحتة"، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك "نهضة أوروبية جديدة"، حسبما نص عنوان اتفاق الائتلاف الحاكم الألماني عام 2018.