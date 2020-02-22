موسيقيون وسياسيون يعتزمون تقدم مسيرة من أجل أسانج

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يعتزم موسيقيون وسياسيون تقدم مسيرة تضم الآلاف من أنصار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس في وسط لندن اليوم السبت لرفض تسليمه للولايات المتحدة.

وسيكون والد أسانج جون شيبتون ومصممة الأزياء فيفيان ويستوود من بين المتحدثين بينما ستقوم المغنية كريسي هايند وعازف الموسيقى بفرقة "بينك فلويد" روجر واترزبالعزف في الفعالية.

ويخطط نشطاء في جميع أنحاء العالم لتنظيم احتاجات بعد غد الاثنين بالتزامن مع بدء جلسات الاستماع الخاصة بتسليم أسانج للولايات المتحدة في لندن.

وقالت هايند في خطاب مفتوح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام إنها تريد "الاحتجاج على عقاب إضافي لرجل سعى للدفاع عن حرية الرأي، وإن كان هذا بطريقة تختلف معها حقا ".

وأضافت "أعرف أن السيد أسانج انتهك القانون، لكنني أعتقد أنه تلقى عقابا كافيا ويجب إطلاق سراحه".