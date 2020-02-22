ذكر تقرير إخباري أن شركتي الاتصالات تيليكوم إيطاليا وفودافون إيطاليا، وافقتا على بيع حصة أقلية في وحدتهما لأبراج الاتصالات، لمجموعة من المستثمرين.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" في عددها، اليوم السبت، أن الشركتين أبرمتا صفقة لبيع 25 في المئة من شركة "إنويت أس بي أيه" المتخصصة في أعمال البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، بقيمة 8ر1 مليار دولار إلى مجموعة مستثمرين تقودها شركة "أدريان ساس" الاستثمارية الفرنسية، وتضم بنك "كريدي أجريكول اشورنسز" لخدمات التأمين، وشركة "كانسون كابيتال بارتنرز" للاستشارات والخدمات المصرفية التجارية.

وبحسب تقرير الصحيفة، لا يسمح الاتفاق لمساهمي "إنويت أس بي أيه" بعرض أسهمهم للبيع إلا بعد مرور 3 أعوام من إتمام الصفقة.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أن الشركتين وافقتا في نوفمبر على دمج وحدتيهما في مجال أبراج الاتصالات في كيان واحد ليقوم بتشغيل حوالي 22 الف برج للاتصالات غير اللاسلكية.