 مسؤول الداخلية ببرلين: العاصمة شهدت في 2019 مزيدا من العنف اليميني المتطرف - بوابة الشروق
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مسؤول الداخلية ببرلين: العاصمة شهدت في 2019 مزيدا من العنف اليميني المتطرف

(د ب أ)
نشر فى : السبت 22 فبراير 2020 - 10:05 م | آخر تحديث : السبت 22 فبراير 2020 - 10:05 م

تم الإبلاغ عن 153 حالة اعتداء يميني متطرف بالعاصمة الألمانية برلين خلال العام الماضي 2019.

وقال أندرياس جايزل مسؤول الداخلية بالعاصمة برلين لصحيفة "تاجسشبيجل" الصادرة غدا الأحد إن هذا الإحصاء أثبت أن الارتفاع في نسبة الاعتداءات اليمينية يصل إلى 20 أكثر من العام الأسبق الذي لم يسجل إلا 128 حالة اعتداء يميني.

وذكر جايزل "هذا الارتفاع ملحوظ"، مبينا أن هناك 1932 جريمة نفذت بدوافع يمينية خلال العام الماضي، بينما كان عدد هذه الجرائم في عام 2018 حوالي 1789.

ووصف جايزل ارتفاع معدل جرائم العنف التي ضبطت بأنه مقلق.

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