تعافي مريض بفيروس كورونا في إيطاليا وخروجه من المستشفى

تعافى رجل إيطالي، شُخصت حالته على إنها إصابة بفيروس كورونا الجديد ومن المقرر خروجه من مستشفى في روما اليوم السبت.

وأصدر اليسيو داماتو، مفوض الصحة الإقليمي لإقليم لاتسيو، الذي يضم روما الإعلان في مؤتمر صحفي.

وكان الرجل من بين الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم في وقت سابق من هذا الشهر من مدينة ووهان، بؤرة الوباء في الصين، واثبتت الاختبارات التي خضع لها بينما كان بالحجر الصحي في روما، إصابته بفيروس كورونا.

ويعالج مستشفى "سبالانزاني" أيضا مريضين آخرين، وهما زوجان من السياح الصينيين المسنين.

ويقول أطباء أيضا إن الاختبارات التي بدأ الزوج يخضع لها جاءت سلبية بالنسبة للعدوى الفيروسية.