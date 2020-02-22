توجو تنتخب رئيسا في انتخابات من المتوقع أن تعزز سلطة جناسينجبي

تنتخب دولة توجو الصغيرة في غرب إفريقيا رئيسا اليوم السبت، في انتخابات من المتوقع أن تسفر عن تمديد حكم الرئيس فوري جناسينجبي المستمر منذ 15 عاما ليفوز بولاية جديدة مدتها 5 أعوام.

ويحق لنحو 6ر3 مليون ناخب توجولي الاختيار من بين سبعة مرشحين، إلا أن الرئيس الحالي جناسينجبي ومنافسين آخرين هما أجبيومي كودجو وجان بيير فابر هم من لديهم فرصة للفوز في الانتخابات.

وقد تعهد جناسينجبي، الذي جاء إلى السلطة بدعم من الجيش عام 2005 بعد وفاة والده جناسينجبي اياديما، بمكافحة الفقر من خلال توفير نصف مليون فرصة عمل وزيادة الاستثمار في قطاع الصحة العام المتداعي.

ويعتبر كودجو (65 عاما) مرشح حزب حركة الديمقراطية والتنمية الوطني المعارض وهو رئيس وزراء سابق زعيما قويا وكان مرشحا ليحل محل الرئيس السابق اياديما وحل ثانيا في انتخابات الرئاسة عام 2010.

والمرشح الثالث فابر (68 عاما) هو مرشح حزب التحالف الوطني للتغيير وقد حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2015.