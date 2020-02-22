إندونيسيا تدعو مجموعة العشرين إلى البحث في سياسة عالمية لمواجهة كورونا

قالت وزيرة المالية في إندونيسيا سري مولياني اندراواتي إن بلادها تدعم أي تحرك عالمي لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وحذرت صناع السياسات من التقليل من خطورة الموقف.

جاء ذلك، في لقاء للوزيرة مع تليفزيون وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية في الرياض، اليوم السبت، حيث تشارك في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، والتي تنطلق بالعاصمة السعودية اليوم وتستمر يومين.

وقالت الوزيرة الإندونيسية إن على صناع السياسات في العالم ضمان التزامن بين "التوقيت الصحيح والإجراءات الصحيحة."

ووفقا لما ذكرته الوزيرة، تستعد إندونيسيا لإطلاق حزمة إجراءات مالية لتعزيز معدلات الاستهلاك المحلي، بسبب تداعيات تفشي كورونا على السياحة وقطاع التصنيع في البلاد.

كما ستزيد جاكرتا التحويلات إلى الأسر محدودة الدخل، وقد تخفض الضرائب على الشركات إذا ما ازداد الموقف سوءا.

وتراجعت صادرات إندونيسيا وواردتها في شهر كانون ثان/يناير الماضي، ويكافح القطاع الصناعي من أجل استيراد السلع الرأسمالية والمواد الخام من الصين.

ومن المتوقع أن يزيد العجز في الميزانية العامة للبلاد هذا العام عن نسبة 1.7 % التي وافق عليها البرلمان، ولكنه لن يتجاوز نسبة 3 % المنصوص عليها قانونا.