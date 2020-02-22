استطلاع: 20% فقط من الألمان يتمنون ترشح ميركل لفترة جديدة







في خضم المنافسة على القيادة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، يتمنى 20% فقط من المواطنين الألمان ترشح المستشارة الحالية، أنجيلا ميركل، مجددا لمنصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أيد 21% من الألمان ترشح ميركل مجددا للمستشارية بعدما قضت 16 عاما في المنصب.

وعارض 64% من المشاركين في الاستطلاع ذلك.

يُذكر أن ميركل أعلنت تخليها عن رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في أكتوبر عام 2018، وكذلك تخليها عن الترشح مجددا لمنصب المستشارية.

كما أعلنت خليفتها في رئاسة الحزب، أنيجريت كرامب-كارنباور، مؤخرا تخليها عن رئاسة الحزب وكذلك عن الترشح للمستشارية.

ومن المتوقع حسم مسألة قيادة الحزب قبل الصيف المقبل.

وتزيد الرغبة في ترشح ميركل مجددا لمنصب المستشارية بين أنصار التحالف المسيحي مقارنة بباقي أنصار الأحزاب الأخرى، حيث أيد ذلك 36% من أنصار التحالف، وعارضه 52% منهم.

من ناحية أخرى، أعرب 49% من الألمان عن رغبتهم في أن يواصل الائتلاف الحاكم الحالي بقيادة ميركل الحكم حتى موعد الانتخابات التشريعية المقررة في خريف عام 2021، بينما أعرب 35% فقط عن رغبتهم في إجراء انتخابات مبكرة.

وتزيد على نحو ملحوظ نسبة من يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة بين أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي (75%مع الانتخابات المبكرة مقابل 15% مع استمرار الائتلاف)، وأنصار حزب "اليسار" (46% مع الانتخابات المبكرة مقابل 45% مع استمرار الائتلاف).

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الحالي يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الجاري، 2039 ألمانيا فوق 18 عاما.