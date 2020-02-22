زيادة حالات كورونا في شمال إيطاليا إلى 51 وفي كوريا الجنوبية إلى 433

سجلت كل من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفيات إضافية ناجمة عن فيروس كورونا المتحور، ما زاد من القلق بشأن القفزة في أعداد حالات العدوى خارج الصين، حيث قال مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية إن فرصة منع تحول فيروس كورونا المتحور إلى وباء تتلاشى.

وذكر متحدث باسم هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم السبت أن شخصا ثانيا توفي بسبب فيروس كورونا الجديد في إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن امرأة عثر عليها ميتة في منزلها ثبتت إصابتها بالفيروس في وقت لاحق. في وقت سابق، وأكد تشخيص ثلاثة سائحين في روما إصابتهم بالفيروس.

وقال مسؤولون إقليميون في مؤتمر صحفي عقد يوم السبت في ميلانو إن منطقة لومباردي بها 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 12 حالة أخرى في فينيتو، بما يرفع إجمالي الحالات في إيطاليا إلى 51 حالة. وتقع معظم الحالات في منطقة كودونيو /على بعد 60 كيلومترا من ميلانو، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وكانت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا قد سُجلت في إيطاليا الليلة الماضية في منطقة فينيتو، وهي لشخص متقاعد، كان يعاني من ظروف طبية أخرى، وتوفي في المستشفى في إقليم بادوا.

وفي كوريا الجنوبية، توفي مواطنان جراء الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وسجلت كوريا الجنوبية 229 حالة جديدة لفيروس كورونا المتحور اليوم ، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ تفشيه أول مرة في أواخر يناير الماضي، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 433 شخصا.

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الجمعة أن مدينة دايجو ومقاطعة تشونجدو المجاورة لها "مناطق رعاية خاصة" حيث تم تسجيل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن القيادة ستظهر قدرا أكبر من المرونة في السياسات النقدية والمالية، في إشارة أخرى إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد.