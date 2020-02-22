باكستان تأمل في عودة الأمن بعد اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان

أعربت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام فردوس عاشق أعوان، اليوم السبت، عن أملها في لعب اتفاق السلام المتوقع بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية دورًا بارزًا في إعادة الأمن والسلام إلى منطقة جنوب آسيا.

وقالت أعوان في بيان أوردته وكالة الانباء الرسمية الباكستانية، إن باكستان رحبت باتفاق السلام المتوقع توقيعه يوم 29 فبراير الجاري.

وأضافت أن باكستان تؤمن بأن اتفاق السلام سيمهد الطريق إلى الخطوة المقبلة لبدء الحوار بين الأفغان، معربة عن أملها أن جميع الفصائل الأفغانية ستنتهز هذه الفرصة وستعمل لتسوية سياسية شاملة للسلام الدائم في أفغانستان والمنطقة.