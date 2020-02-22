كوريا الجنوبية تحتج على ادعاءات اليابان بشأن سيطرتها على جزر دوكدو

قدمت كوريا الجنوبية احتجاجا قويا، اليوم السبت، ضد ادعاءات جديدة لليابان بشأن أحقيتها في السيطرة على جزر دوكدو الواقعة أقصى شرق كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

واستدعت وزارة الخارجية في سول هيروشيما سوما، كبير المسؤولين بالسفارة اليابانية في سول، وأعربت عن أسفها بشأن الحدث السنوي لليابان، الذي يهدف إلى الدعاية لمطالبها الإقليمية بأحقيتها في السيطرة على جزر دوكدو.

وتسيطر كوريا الجنوبية بشكل فعال على جزر دوكدو، بكتيبة صغيرة من الشرطة منذ تحريرها من الحكم الاستعماري الياباني في عام 1945.

ومع ذلك، تطالب اليابان بأحقيتها في السيطرة على النتوءات الصخرية في بحر الشرق، الذي يفصل بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

وتعد جزيرة دوكدو مصدر توتر في العلاقات بين البلدين منذ زمن طويل.