خبراء اقتصاد: فيروس كورونا قد يؤخر تعافي الاقتصاد الألماني

يتوقع خبراء اقتصاد أن يؤخر تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين حدوث تعاف اقتصادي في ألمانيا أو حدوث زخم جديد في سوق العمل.

وقال الخبير الاقتصادي من مصرف "دويتشه بنك"، مارك شاتنبرج، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الإنعاش الربيعي سيكون ضعيفا وفقا للتوقعات".

ولا تستبعد الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" للتأمين، كاتارينا أوترمول، حدوث انكماش طفيف في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام.

وفي المقابل، يتوقع "شاتنبرج وأوترمول" تراجعا في عدد العاطلين عن العمل في فبراير الجاري.

وبحسب توقعاتهما، فإن عدد العاطلين سيتراجع بواقع 5 آلاف فرد ليصل إلى 272ر2 مليون عاطل.

وقالت أوترمول لـ"د.ب.أ": إن توفر فرص العمل سيكون حصرا في قطاع الخدمات، موضحة أن القطاع الصناعي لم يتعاف بعد وقد يعاني من قصور في التوريد جراء تفشي فيروس كورونا في الصين.

واعتبر "شاتنبرج" فيروس كورونا ضربة تعرقل التعافي المنشود للاقتصاد، موضحا أن انتهاء التراجع في النمو الاقتصادي، الذي كان متوقعا في الربع الأول من هذا العام، قد يتأخر إلى الربع الثاني أو الثالث من هذا العام.