مشاهير وساسة يقودون مسيرة في لندن دعما لـ«جوليان أسانج»

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قاد مشاهير وموسيقيون وساسة الآلاف من أنصار مؤسس ويكيليكس المسجون جوليان أسانج في مسيرة بوسط لندن، اليوم السبت، احتجاجًا على تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وألقى كل من والد أسانج، جون شيبتون، ومصممة الأزياء فيفيان ويستوود كلمة في هذه الفعالية، وأدى الموسيقي في فرقة "بينك فلويد" رودجر ووترز والمغنية الأمريكية كريسي هايند عرضين فنيين.

وكان من بين المشاركين البارزين وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس والمنتج الموسيقي برايان إينو ومغنية الراب مايا.

وقال شيبتون في كلمته إن سجن ابنه مبني على أساس غير صحيح. ووصفت ويستوود أسانج بأنه "ملاك للديمقراطية" وطالبت بالإفراج عنه.

وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها "الصحافة ليست جريمة" و"الحرية لجوليان أسانج".

وهتف مشاركون آخرون ضد رئيس الوزراء قائلين: "عار عليك يا بوريس جونسون".

وخطط النشطاء لاحتجاجات عالمية بعد غد الاثنين لتتزامن مع بداية الجلسة التي ستنعقد في لندن لتسليم أسانج لأمريكا.