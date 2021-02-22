بحوث القطن: افتتاح مصانع غزل ونسيج على أعلى مستوى خلال 2021 - 2022

قال هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، إن «القطن المصري الأفضل ورقم واحد عالميًا في الجودة»، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات النجاح على الأرض؛ لتعزيز الاستفادة من القطن زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير مصانع الغزل والنسيج؛ لتعظيم الاستفادة من المحصول، قائلًا إن مصر تشهد افتتاح مصانع غزل ونسيج على أعلى مستوى خلال 2021 – 2022.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي افتتح منذ ثلاثة أشهر ستة مصانع للغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على أعلى مستوى، موضحًا أن المصانع تستهدف استهلاك المادة الخام الموجودة وتعظيم القيمة المضافة منها.

ولفت مدير معهد بحوث القطن إلى افتتاح مصنع غزل المحلة العام المقبل، مؤكدًا أنه من أكبر المصانع في مصر مخصص لإنتاج الأقمشة والمنسوجات الغزلية الرفيعة.

وأوضح أن زيادة القيمة المضافة للقطن تمنح الدولة القدرة على فرض أسعار تناسب المنتج المصري، فضلًا عن أنه يعود على المزارع بسعر مجزي للتوسع في محصول القطن.

وذكر أن القطن كان يعاني من مشاكل منذ عام 2000 وحتى 2016، متابعًا: «جميع الجهات المختلفة تتدخل الآن ليكون القطن تحت مظلة الدولة، وبدأت في وضع مجموعة من اللوائح الجديدة، للاهتمام بالمحصول بكل أبعاده».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته إلى سابق عهده واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسؤولين.