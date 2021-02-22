هشام توفيق: صرفنا قرابة الـ195 مليون جنيه على التطوير الداخلي لفندق شبرد

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن فندق شبرد مغلق منذ عام 2014، منوهًا بأن الوزارة أقامت مزادين لكن لم يتقدم أحد.

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم التوصل بعد ذلك إلى المشاركة بالإيراد، وفازت بها شركة سعودية، متابعًا: «وقعنا الاتفاقية من حوالي سنة».

وذكر أنه يتم هدم المبنى الإداري التابع للفندق، معقبًا: «نهدمه ونخرج بنفس ارتفاع الفندق ليكون مربع كامل، حتى نستطيع تزويد عدد الغرف وإنشاء جراج، ومنتجع صحي حتى نتمكن من القفز من أربعة إلى خمسة نجوم».

ونوه بأنه اجتمع بمحافظ القاهرة، لمناقشة الإجراءات الأخيرة الخاصة بالتراخيص، وذلك بمساعدة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مفيدًا بأنه سيتم البدء قريبًا في تطوير فندق شبرد بالكامل.

وأوضح أنه تم تطوير فندق شبرد من الداخل بتكلفة مالية مرتفعة، متابعًا: «صرفنا قرابة الـ195 مليون جنيه ونستكمل التطوير بالكامل».

وأكد أن المستثمر في هذا المشروع سعودي، وذلك بشراكة طويلة الأمد في الإيرادات لفترة 35 عامًا، ذاكرًا أن الوزارة تحاول مع السفارة السعودية إيجاد حل لفندق ميريديان القديم، من خلال الاتصال مع الشركة المالكة، لكنه غير تابع للوزارة.

وعن فندق كونتيننتال، بين أنه يتم إعادة الفندق للهيئة الأصلية التي كانت عليه في عام 1873، مستطردًا: «وضعنا لافتة على الميدان توضح واجهة وشكل الفندق».

وأفاد بأنه لن يتم إزالة الجراج، لكنه سيتم إجراء بعض التعديلات في مبنى محافظة القاهرة، كي يتواءم مع الشكل الجديد للميدان، إضافة إلى تطوير حديقة الأزبكية.

وعقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اجتماعًا الأحد، مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور عدد من قيادات المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة.

وتم خلال الاجتماع، التباحث حول التراخيص المطلوبة لهدم مبنى الملحق الخلفي لفندق شبرد، إذ تم الانتهاء من الحصول على الموافقات كافة من الجهات المختصة، ولزيادة الطاقة الفندقية، وإضافة جراج للسيارات، في ضوء إجراءات تطوير الفندق ورفع مستواه من 4 نجوم إلى 5 نجوم.

كما تم مناقشة كيفية العمل على دفع الاستثمار لإعادة إنشاء فندق «الكونتيننتال» التاريخي في ميدان الأوبرا، في إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية، حيث كان قد تم إعداد خطة متكاملة لإعادة بناء الفندق بالتصميم الأصلي ونفس الطراز المعماري المميز الذي أنشئ عليه في عام 1870.