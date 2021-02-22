وزير الصحة اليمني يستعرض الموضوعات المتعلقة بعمل يونيسيف بالمجال الصحي

بحث وزير الصحة اليمني قاسم محمد بحيبح، اليوم /الاثنين/، مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لدى اليمن فيليب دوميل، عددا من الموضوعات المتصلة بتدخلات المنظمة في المجال الصحي.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تطرق إلى استعدادات وزارة الصحة لتنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد والإجراءات الفنية والإدارية المتخذة لذلك، بالإضافة إلي تحديد الفئات المستهدفة وفق الأولويات وتفعيل الجوانب التوعوية الموجهة للمجتمع قبل وأثناء إعطاء اللقاح والتعريف بأهميته ومدى مساعدة اليونيسيف في إنجاحها، وكذا النتائج الخاصة بالمسح الخاص بحالات سوء التغذية والتصنيف المرحلي له.



وأكد وزير الصحة اليمني ضرورة مشاركة الجانب الحكومي في عمل أي مسوحات واستقصاء ومشاركته المعلومات والأرقام المتصلة بهذه المسوحات وتبادلها معه لتعم الفائدة المنظمات والوزارة والسلطات المحلية بالمحافظات، لما لها من أهمية قصوى.. مثنياً على الدور الذي تضطلع به اليونيسيف في دعم وتقوية القطاع الصحي باليمن.



ومن جهته، قدم ممثل اليونيسيف شرحا تفصيليا بالتدخلات التي تنفذها المنظمة باليمن.