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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0 بالمئة لتصل إلى 1ر28ميلون حتى الساعة 18ر3 مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها أمس السبت، حسبما أفادت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتتماشى الزيادة على مستوى الولايات المتحدة، مع متوسط الزيادة اليومية البالغ 3ر0 بالمئة الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا العدد الأكبر للإصابات المؤكدة بعدد بلغ 53ر3 مليون إصابة، بزيادة 2ر0 بالمئة عن الفترة نفسها أمس السبت.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة في حالات الإصابة بنسبة بلغت 9ر0 بالمئة عن الفترة الزمنية نفسها، ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و493 حالة.

كما شهدت كاليفورنيا العدد الأكبر في الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 299 شخصا.