نموذج اتصالي جديد للعلاقات العامة بمبادئ الحوكمة الإلكترونية في رسالة دكتوراه بإعلام المنصورة

حصلت الباحثة داليا أحمد عبدالوهاب عبدالرؤوف على درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات المصرية والأجنبية في رسالة عنوانها "مدى فاعلية أنشطة العلاقات العامة في تطبيق مبادئ الحوكمة الإلكترونية واتجاهات الجمهور نحوها.. وزارة الاستثمار المصرية نموذجًا".

وجاءت الرسالة تحت إشراف الدكتور فؤادة عبدالمنعم البكري أستاذ العلاقات العامة المتفرغ كلية الآداب جامعة حلوان، ,الدكتور نهلة زيدان الحوراني أستاذ العلاقات العامة المساعد بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة المنصورة ، ورئاسة أ.د وائل إسماعيل عبدالباري أستاذ الاعلام، كلية البنات جامعة عين شمس، وعضوية الدكتور نرمين زكريا خضر، أستاذ العلاقات العامة بكلية الاعلام جامعة القاهرة، وعميد كلية الاعلام الجامعة العربية المفتوحة مناقشًا.

ويمثل الهدف الرئيسي للدراسة هو التعرف على مدى فاعلية العلاقات العامة في خدمة جماهير وزارة الاستثمار المصرية من خلال تطبيق آليات الحوكمه الالكترونية ، والمساهمة في البناء المعرفي لمفهوم الحوكمة الإلكترونية E-Governance في العلاقات العامة، بالاعتماد على نظرية الاتصال الحواري ونموذج للباحثة عن الحوكمة الإلكترونية.

وتوصلت الدراسة إلى أهمية أن تشمل الحوكمة الإلكترونية للعلاقات العامة التقنيات والسياسات التي تستطيع قياس ورصد الكيفية التي يدار بها الموقع وأساليب ضبطه، كما أن نشاط العلاقات العامة لا يقف بمعزل عند حدود العمليات التقنية وحسب، ومن أجل أن تكون الحوكمة الالكترونية فعالة، فإنه يجب النظر إليها وفق منظور شمولي يركز حول القضايا التنظيمية للوزارة ومؤسساتها، والتي تمكن العاملين بالوزارة والمستثمرين من العمل معًا لتحقيق أهداف العمل ككل؛ لذا فإن أفضل أنواع الحوكمة نراها تتحقق عندما تعمل تقنية المعلومات والأعمال الادارية في وزارة الاستثمار معًا، فالجزء الحاسم من الحوكمة الالكترونية بالعلاقات العامة هو إقامة علاقات تنظيمية بين أعمال الوزارة وتقنية المعلومات بالعلاقات العامة معًا، فضلا عن تحديد الكيفية التي يمكن المستثمرين العمل بها معا عبر الحدود التنظيمية.

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من مبادئ الحوكمة الالكترونية في العلاقات العامة وهي مبدأ العدالة والمساواة، مبدأ المسئولية والنزاهة، مبدأ الافصاح، مبدأ المسئولية الاجتماعية، مبأ الاعتمادية، مبدأ الشفافية، مبدأ الانضباط، مبدأ الموثوقية، مبدأ سهولة الاستخدام، مبدأ الاستقلالية.

وأكدت النتائج أهمية الحوكمه الالكترونية في حل المشكلات وإدارة الأزمات ، وتشكيل اتجاهات الجمهور نحو الوزارة ومؤسساتها، وأهمية وجود بنية تحتية مُساعدة لإدارة العلاقات العامة لتفعيل الحوكمه الالكترونية.

واستطاعت العلاقات العامة في مؤسسات وزارة الاستثمار كوظيفة الاستفادة من خدمات الويب من أجل تحقيق أهدافها، وتحولت ممارستها من التقليدي إلى الإلكتروني تماشيًا مع متطلبات العصر الرقمي، حيث أصبحت المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي واجهة ترويجية لها، ومنصة تفاعلية مع جمهورها، ففي الوقت التي أغلقت فيها بلاد العالم أبوابها بسبب فيروس كورنا المستجد ، استطاعت العلاقات العامة بمؤسسات وزارة الاستثمار تجاوز تلك الأزمة بفضل تفعيلها مبادئ الحوكمه الالكترونية ، وتحقيق جودة التواصل الرقمي مع جمهورها المستهدف.

توصلت الدراسة إلى تفعيل وزارة الاستثمار أغلب مبادئ الحوكمه الالكترونية والخدمات التفاعلية على مواقع وزارة الاستثمار، إذ يؤثر غياب تلك المبادئ على التقييم الايجابي للمتعاملين على جودة هذه المواقع، وتؤكد نتائج مقاييس الدراسة هذه الأهمية فقد ارتفعت المتوسطات الحسابية في أغلب مبادئ الحوكمه الالكترونية المدرجة بنموذج الدراسة، وكذلك مؤشرات الاتصال الحواري بالمواقع الالكترونية عينة الدراسة ، ماعدا مقياس الترابط ومقياس المسئولية الاجتماعية.

وأوضحت النتائج حرص وزارة الاستثمار على تحديث بياناتها بشكل مستمر، خاصة ادارة البورصة المصرية لخدمة جموع المستثمرين، ولتأثير المعلومات على أسعار الأسهم.

كما توصي الدراسة بنموذج مقترح لحل الشكاوى عبر تطبيق الحوكمة الإلكترونية بالعلاقات العامة بوزارة الاستثمار ويشير ذلك النموذج لأهمية فرز وتفنيد الشكاوى إلكترونيا من خلال نظام الكتروني مخصص لذلك ويتم توجيه المشكلة إلى المختص وحلها وبسرية تحافظ على خصوصية مقدمها، ويكون عبر تطبيق مخصص للشكاوى يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحاسب الآلي، ويكون مجاني للمستثمرين المتعاملين مع وزارة الاستثمار وهيئاتها.