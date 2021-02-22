عمان تعلق دخول القادمين من 10 دول باستثناء بعض الفئات

قررت سلطنة عمان تعليق دخول ‎السلطنة للقادمين من عشر دول هي؛ جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا.

‏وتقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء الاثنين، قررت السلطنة تعليق دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، ولمدة خمسة عشر يومًا.

‏ويستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيين وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.