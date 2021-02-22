تقرير: تضرر 6 سيارات جراء سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء ببغداد

ذكر تقرير إخباري، مساء اليوم الإثنين، أن 6 سيارات كانت مركونة في مقر دائرة الأمن الوطني العراقي تعزضت لأضرار جراء سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء الحكومية في العاصمة ببغداد.



وأوضح تلفزيون "الشرقية"، أن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء اليوم تسبب بإلحاق أضرار بـ6 سيارات كانت مركونة في مقر دائرة الأمن الوطني العراقي.



كانت خلية الإعلام الأمني العراقية، ذكرت في بيان أن صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء الحكومية دون وقوع إصابات.



وأشار البيان إلى أن "المتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية".



وتتكرر عمليات استهداف المنطقة الخضراء الحكومية بالصواريخ التي تضم المباني الحكومة ومقار عدد من السفارات الأجنبية وأبرزها السفارة الأمريكية.