السودان: مجلس الشركاء يستعرض المحاور السياسية للانتقال

استعرض مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، في اجتماع عقد مساء اليوم الاثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محاور الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الإنتقالية بصورة تفصيلية وعميقة.

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي باسم المجلس وزيرة الخارجية، في تصريحات صحفية، إنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر الوطنية المختلفة، حيث اتفق الجمع على أهمية التزام العمل الوطني المنتج، القائم على الشفافية والمصداقية واحترام الرأي والرأي الآخر.

وأوضحت أن كل أعضاء المجلس ينطلقون من رؤية تهدف إلى تحقيق خير السودان واستقراره وحفظ كرامة أهله ووحدة أراضيه وسيادته، مضيفة أنه تم التوافق على موجهات عامة لتكون إطارا للحكومة الإنتقالية الثانية، وتصاغ على هداها برامج الحكومة، وتنفذها تحت قيادة وإشراف رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد على الالتزام بمواعيد استكمال أجهزة الحكم الانتقالي، وعلى رأسها تعيين المجلس التشريعي القائم على مراقبة أداء الحكومة وإصدار التشريعات التي تكفل حسن أداء مهام الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل.

وقالت الناطق الرسمي بإسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إن الاجتماع شرع في مناقشة تقرير لجنة تحديد وتصنيف الولايات، التي حددت المعايير وصنفت بموجبها الولايات، إضافة إلى توصيات معايير اختيار الولاة.