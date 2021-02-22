إصابة ضابط في الجيش اللبناني خلال مداهمة شرقي البلاد

أصيب ضابط في الجيش اللبناني، خلال تعرض قوة من الجيش اللبناني لإطلاق نار أثناء عملية دهم نفذتها قوة من الجيش في منطقة بعلبك شرقي البلاد.



وقتل خلال هذه العملية أحد المطلوبين، في حين تم توقيف آخر.



وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الاثنين إنه "بتاريخ 22/2/2021 وأثناء تنفيذ قوة من الجيش عملية دهم مطلوبين في منطقة العسيرة – بعلبك، تعرضت لإطلاق نار، فردَّ عناصر الدورية على مصادر النيران بالمثل، ما أدى إلى إصابة أحد الضباط إصابة طفيفة ومقتل المدعو (ه.ي)، وتوقيف المدعو (ر.أ)".



وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، بحسب البيان "وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".