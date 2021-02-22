فرنسا تبدأ اختبارات فحص كورونا باللعاب في المدارس بداية من اليوم استعداد لعودة الدراسة

بدأت، اليوم الإثنين، حملة اختبار اللعاب لفحص فيروس كورونا المستجد في المدارس الفرنسية، بالتزامن مع العودة إلى الدراسة في فرنسا.



وأعلن وزير التعليم الفرنسي، جون ميشيل بلانكير، أنه "سيتم إجراء ما بين 50 إلى 80 ألف اختبار لعاب لفيروس كورونا هذا الأسبوع، من أجل التمكن من وضع خريطة لانتشار (كوفيد-19)، والكشف المبكر عن بؤر الإصابة كإجراء جديد لمكافحة الوباء، بحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية.



ومن المقرر أن تبدأ حملة اختبارات اللعاب في المدارس اليوم الاثنين، يوم العودة إلى الدراسة، في المدارس في المنطقة أ وفي المدن (بواتييه، وبوردو، وليموج، وكليرمون فيران، وليون، وديجون، وبيزانسون وجرينوبل). الهدف في النهاية هو إجراء 200 ألف اختبار أسبوعي في المدارس.