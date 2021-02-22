سجلت سنغافورة 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 59 ألفا و879 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم، أن الحالات الجديدة بينها حالة إصابة مجتمعية واحدة، أما باقي الحالات التسع فهي قادمة من الخارج، وقد تم بالفعل وضعها في عزل منزلي لدى وصولها إلى سنغافورة.

وقالت وزارة الصحة إنه من المقرر أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الحالات الجديدة هذه الليلة.

وسجلت سنغافورة 29 حالة وفاة بسبب مضاعفات ناجمة عن الفيروس، بينما 15 من المرضى المصابين بالفيروس، توفوا لأسباب أخرى.