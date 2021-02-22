 محطة سكة حديد هندية في طريقها لأن تصبح الأكبر في ولاية أوتار براديش بعد تجديدها - بوابة الشروق
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محطة سكة حديد هندية في طريقها لأن تصبح الأكبر في ولاية أوتار براديش بعد تجديدها

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 10:59 ص

من المنتظر أن تصبح مدينة أيودهيا الهندية مقصدا سياحيا كبيرا على خريطة الهند، حيث تعتزم هيئة سكك حديد الهند تجديد محطة السكة الحديد بالمدينة لتتمكن من نقل مئة ألف راكب في اليوم وبالتالي تصبح الأكبر في ولاية أوتار براديش.

وبحسب موقع صحيفة "تايمز أوف إنديا"، سوف تبدأ أعمال التطوير على مرحلتين، وستشمل المرحلة الأولى العمل على مبنى من طابقين ومنطقة دائرية ومهجع وغرف للمرضى وجسرين وقاعات طعام وسلالم كهربائية ومصاعد وغرف لكبار السن مكيفة الهواء وغرفة مؤثثة للعاملين بالسكة الحديد وغيرها من المرافق.

وسوف تنتهي المرحلة الأولى بحلول سبتمبر 2021، وسوف تمكن المحطة من التعامل مع 25 ألف راكب في مواسم المهرجانات مثل رام نافامي وديوالي، وغيرهما من المهرجانات.

وستركز المرحلة الثانية على تطوير منطقة انتظار سيارات كبيرة للزوار المتجهين إلى جنوب محطة السكة الحديد بعد الحصول على الأرض من حكومة أوتار براديش.

وبعد الانتهاء من المرحلة الثانية، سوف تتمكن المحطة من التعامل مع مئة ألف راكب، وسوف يكون لقبة المحطة الخاضعة للتجديد هياكل مماثلة لمعبد رام جانمابهومي.


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