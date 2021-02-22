تأجيل محاكمة متهمي خلية داعش أكتوبر لـ 28 مارس



قررت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 5 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية تهدف للإضرار بالسلم العام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش أكتوبر الإرهابية"، إلى جلسة 28 مارس المقبل، لتعذر حضور المتهمين.



وجاء فى أمر إحالة المتهمين في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



ووجه للمتهمين الثانى عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم والخامس أحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة.