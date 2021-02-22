 وزير الاستثمار السوداني: حلول عاجلة لمعالجة مشاكل المستثمرين - بوابة الشروق
الإثنين 22 فبراير 2021 9:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

وزير الاستثمار السوداني: حلول عاجلة لمعالجة مشاكل المستثمرين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 8:38 ص

أكد الدكتور الهادي محمد ابراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، أن حكومة الفترة الانتقالية وضعت حلولا عاجلة لمعالجة مشاكل المستثمرين، خاصة السعوديين.
وقال وزير الاستثمار، في اجتماع اليوم الأحد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع أعضاء مجلس الأعمال السعودي السوداني بمشاركة عدد من رجال الأعمال السعوديين، إن مشروع قانون الاستثمار الجديد في السودان في مرحلة الإجازة، لافتًا إلى أنه يتمتع بميزات تفضيلية تصب في مصلحة المستثمرين.
وأضاف أن الدولة تعمل حاليًا على إيجاد حلول ومراجعة لكافة مشاكل الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن جميع ملفات الشركات السعودية ستخضع للدراسة لاتخاذ القرار المناسب في المشاكل التي تواجهها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك