إيطاليا تمدد حظر السفر الداخلي حتى 27 مارس

مددت إيطاليا حظر السفر الداخلي لأكثر من شهر في ظل زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا عبر البلاد.



وأعلنت الحكومة الجديدة برئاسة ماريو دراجي، اليوم الاثنين، في أحد قراراتها الأولى في الكفاح ضد الجائحة عدم السماح للأشخاص بمغادرة أقاليمهم الخاصة حتى 27 مارس.



تولت حكومة دراجي السلطة في 13 فبراير.



تشمل الاستثناءات السفر من أجل العمل وحالات الطوارئ، كما تم السماح بالزيارات بين الأسر في نطاق ضيق للغاية.



وفي "المناطق الحمراء" التي ترتفع فيها مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، يشترط أن يبقى الأشخاص في منازلهم قدر المستطاع. وبموجب المرسوم الجديد، تحظر الزيارات الخاصة في تلك المناطق حتى 27 مارس.



وطبقت إيطاليا التي يبلغ تعداد سكانها 60 مليون شخص تقييما للمخاطر من 3 مستويات العام الماضي، ويعتمد على معدل الإصابة في كل منطقة محلية.



يشار إلى أن ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع أنحاء إيطاليا، وهناك حظر تجوال بعد العاشرة مساء.



وزاد معدل الإصابة بالفيروس مؤخرا في البلاد.



وقفز معدل الاستنساخ الذي يشير إلى عدد الأشخاص الذين ينتقل إليهم الفيروس بواسطة شخص مصاب، إلى 99ر0 للفترة بين نهاية يناير إلى التاسع من فبراير، والغرض هو إبقاء معدلات انتقال الفيروس دون الواحد.