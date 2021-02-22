تقطع السبل بأكثر من 1000 راكب في وسط الفلبين بسبب منخفض استوائي

ذكر تقرير صادر عن هيئة الموانئ الفلبينية، اليوم الاثنين، إن ثمة ما لا يقل عن 1141 راكبا و 14 شاحنة، تقطعت بهم السبل في ثلاثة موانئ بإقليم بيكول في وسط البلاد، بسبب المنخفض الاستوائي "أورينج".



ونقلت وكالة الانباء الفلبينية عن هيئة الموانئ القول، إنه بداية من الساعة 6 من صباح اليوم الاثنين، تقطعت السبل بألف راكب في ميناء ماتنوج بإقليم سورسوجون، وهم في طريقهم إلى إقليم بيسايا. كما تقطعت السبل بعدد 132 راكبا في ميناء بيودوران وتسعة ركاب في ميناء تاباكو، وكلاهما في إقليم ألباي.



وقامت قوات خفر السواحل الفلبينية بتطبيق سياسة "لا للإبحار"، بعد أن رفع مكتب الأرصاد الجوية المحلي إشارة "الاعصار الاستوائي" رقم 1، في أقاليم ماسبات وسوروسوجون وألباي.