المتحف اليهودي في العاصمة الألمانية يعتزم فتح أبوابه للزيارة مجانا

يعتزم المتحف اليهودي في العاصمة الألمانية برلين فتح أبوابه لزائري معرضه الدائم بالمجان.

وأعلن المتحف اليوم الاثنين أنه بمجرد إعادة فتحه سيتيح الدخول لكل الزائرين بالمجان ،مشيرا إلى أن هذا الأمر سينطبق أيضا على متحف الأطفال (انوها) المحتمل أن يتم افتتاحه في يونيو المقبل.

يذكر أن البرلمان الألماني قدم الأموال لرسوم الدخول التي لن يتم تحصيلها وذلك بمبادرة من وزيرة الدولة للثقافة مونيكا جروترس.

من جانبها، قالت هيتي برج، مديرة المتحف، إنه بذلك يؤكد المتحف حرصه على أن يكون مكانا مفتوحا للقاءات والنقاشات مشيرة إلى أن المتحف يضطلع بمسؤولية خاصة ولاسيما في أزمنة تنامي معاداة السامية.

في المقابل، سيستمر إلزام الزائرين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بدفع رسوم لدخول المعارض المؤقتة وكذلك الحال بالنسبة للجولات بصحبة المرشدين وورش العمل والندوات المختارة والعروض الأخرى.

وبحسب ما أعلن المتحف، فإنه سيكرس نشاطه في العام المقبل للفيلسوف والتنويري موسى ميندلسزون (1729-1786)، ويخطط المتحف في العام الحالي لإقامة أول معرض أعمال شامل لفنانة الفيديو ياعيل بارتانا في ألمانيا (بدءا من 26 أبريل المقبل) وإقامة معرض أعمال المصور فريدريك برينر اعتبارا من الثالث من سبتمبر المقبل.