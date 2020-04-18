كوريا الجنوبية تسجل 332 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 87 ألفا و324 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجل انخفض اليوم الاثنين إلى أقل من 400 إصابة لأول مرة في أسبوع.

وأضاف أن من بين الإصابات الجديدة، 313 إصابة عدوى محلية و19 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 6 إصابات من الولايات المتحدة و3 إصابات من الفلبين وإصابة واحدة من كل من إندونيسيا والعراق وكازاخستان وباكستان واليابان وبريطانيا وفرنسا وباراجواي وغانا ونيجيريا.

وسجلت كوريا الجنوبية 5 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1562 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، تراجع عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 146 شخصا ، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 77 ألفا و887 حالة شفاء.

وكانت الموجة الثالثة من الفيروس قد تباطأت تدريجيا بعد أن وصلت إلى ذروتها يوم 25 ديسمبر عندما سجلت البلاد 1240 إصابة، بيد أن سلسلة من الإصابات الجماعية المتفرقة انتشرت في جميع أنحاء البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد مؤقتا.