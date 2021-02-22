بلغاريا: حملة التطعيم ضد كورونا تكتسب قبولا شعبيا كبيرا

نالت خطة لتطعيم الأشخاص ضد فيروس كورونا في بلغاريا قبولا شعبيا في مطلع هذا الأسبوع، مما دفع أحد كبار مسؤولي الصحة للإشادة بذلك الاتجاه باعتباره تقدما في معركة البلاد ضد الجائحة.

وقال أنجيل كونشيف، كبير مفتشي الصحة في البلاد وعضو فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا إن بلاده انتقلت إلى مرحلة التطعيم الجماعي مطلع الأسبوع.

وافتتح رئيس الوزراء بويكو بوريسوف ما يسمى بـ "الممر الأخضر" يوم الجمعة لأولئك الذين يرغبون في تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا من لذين لم يكونوا مدرجين في خطة التطعيم الحكومية أو كان عليهم الانتظار لفترة طويلة للحصول على جرعة لقاح.

وتشكلت طوابير طويلة يومي السبت والأحد في 318 مركزا لتلقي التطعيمات، وتم إنشاء البعض من تلك المراكز خصيصا، وذلك في العاصمة صوفيا ومدن كبرى أخرى.

وتم توزيع 108 آلاف و356 جرعة لقاح في بلغاريا البالغ تعدادها 9ر6 مليون نسمة، حتى صباح اليوم الأحد.