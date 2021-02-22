ألمانيا: محاكمة سوريين اثنين بتهمة شنق ضابط في قوات المعارضة السورية

من المنتظر أن تبدأ في مارس المقبل محاكمة رجلين سوريين أمام المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.



وأعلنت المحكمة اليوم الاثنين أن الادعاء العام كان قد حرك دعوى قضائية ضد الرجلين للاشتباه في قيامهما في 2012 بالاشتراك في شنق ضابط من قوات المعارضة السورية.



وأوضحت المحكمة أنها قبلت الدعوى في قضية أمن دولة وستبدأ المحاكمة في الرابع من الشهر المقبل حيث يواجه الرجلان اتهامات من بينها ارتكاب جريمة حرب في سورية وستتضمن المحاكمة 17 جلسة أخرى حتى مايو المقبل.



وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على الرجلين في يوليو 2020 في مدينتي إيسن غربي ألمانيا وناومبورج بولاية سكسونيا آنهالت شرقي ألمانيا، ويقبع الرجلان منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.



وذكرت المحكمة أن عُمُر المتهم الذي كان يقيم مؤخرا في إيسن يبلغ 35 عاما فيما يبلغ عُمُر المتهم الآخر 43 عاما.



وبحسب الادعاء، فإنه يُعْتَقَد أن الرجلين اقتادا الضابط المكبل والذي تعرض لأذى شديد إلى المشنقة. وتولى أحدهما الحراسة فيما تولى الآخر التصوير والتعليق على إطلاق الأعيرة النارية للأغراض الدعائية.



و يُعْتَقَد أن أحد الرجلين كان ينتمي إلى جماعة انضمت لاحقا إلى جبهة النصرة ولهذا فهو يواجه اتهاما بالانضمام إلى جماعة إرهابية فيما يُعْتَقَد أن الآخر كان يقاتل دون انتماء إلى هذه الجماعة أو إلى جماعات أخرى.