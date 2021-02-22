إحالة 34 موظفا للتحقيق في البحيرة ومصادرة 50 شيشة

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شنت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة، بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية حملة مكبرة بنطاق مركزي دمنهور وحوش عيسى، والمرور على المنشآت الحكومية ومتابعة الانضباط الإداري بها.

وتم إحالة 25 من العاملين بالوحدة المحلية، ووحدة صحة الأسرة، ومكتب التموين والجمعية الزراعية لقرية نديبة؛ للتحقيق لترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.

كما تم إحالة 9 من العاملين بالوحدة المحلية، ومكتب تموين قرية أبو الشقاف والوحدة الصحية بالجنابهة للتحقيق لترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.

كما تم مصادرة 50 شيشة بعدد من المقاهي المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة؛ لضبط الأسواق، وتحقيق الانضباط الإداري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.