إغلاق 17 مسجدا في 6 مناطق سعودية بعد ثبوت 17 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، اليوم الاثنين، إغلاق 17 مسجدًا مؤقتا بـ6 مناطق في المملكة بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما تم إغلاقه 125 مسجدا، وذلك خلال 15 يومًا.



وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لها اليوم أنه "تم فتح 105 مسجدا بعد الانتهاء من التعقيم ليبقي 20 مسجدا فقط مغلقا".



يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية كافة في مقار العمل؛ حيث اشترطت على مراجعي ديوان الوزارة وفروعها حجز موعد، بجانب توفير خدمة "تواصل" عبر بوابة الوزارة الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات "عن بعد".