مصر تعزي نيجيريا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية

أعربت مصر عن تعازيها لنيجريا في تحطم طائرة عسكرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية:" تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة في أعقاب حادث تحطم طائرة عسكرية بالعاصمة أبوجا، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها".

وتابع البيان"كما تؤكد مصر خالص تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، مشددةً على تضامنها مع دولة نيجيريا الشقيقة في هذا الحادث الأليم".

وتحطمت طائرة من طراز "بيتشكرافت كنيج أير بي 350 آي" تابعة للقوات الجوية النيجيرية يوم الأحد في العاصمة أبوجا، لدى عودتها إلى مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك وهي في طريقها إلى قاعدة مينا، ما أسفر عن مقتل كل الأفراد السبعة الذين كانوا على متنها.