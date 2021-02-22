الصين: تقديم مساعدات غذائية طارئة لإثيوبيا لمواجهة الوضع الإنساني في تيجراي

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها ستقدم مساعدات غذائية طارئة إلى الحكومة الإثيوبية؛ للمساعدة في تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية في إقليم "تيجراي" شمالي إثيوبيا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" –في تصريح اليوم الاثنين- "إن الصين، بصفتها صديقة جيدة لإثيوبيا، تأمل بإخلاص أن ينعم جميع الإثيوبيين، بما في ذلك إقليم تيجراي، بالسلام والاستقرار والازدهار"، مشيرا إلى أن الصين تدعم جهود الحكومة الإثيوبية الرامية إلى تقديم المساعدات بنشاط إلى المحاصرين في "تيجراي"، واستعادة الحياة الطبيعية هناك.



وأضاف بين أنه "نظرا لنقص الإمدادات المعيشية الأساسية في تيجراي، فإن الصين ستقدم مساعدات غذائية طارئة مثل الأرز والقمح إلى إثيوبيا؛ للمساعدة في تخفيف الصعوبات المعيشية الحالية التي يواجهها المواطنون في الإقليم"، معربا عن أمله بلاده استعادة الحياة الطبيعية في الإقليم في أقرب وقت ممكن.